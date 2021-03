Dédicace Blackfury Legend BD, 13 mars 2021-13 mars 2021, Orléans.

Dédicace Blackfury

le samedi 13 mars à Legend BD

Venez décourvrir Stéphane GODDARD et Adrien Fargue scénariste et dessinateur de la BD en 2 tomes Blackfury. Présents toute la journée, c’est dans la bonne humeur et dans una ambiance chaleureuse que nous vous attendons pour découvrir cette sérien en 2 tomes qui promet suqpens et rebondissements.

Synopsis : L’U.P.O, l’Ultimate Peace Organization, est une organisation secrète qui veille à la protection de l’univers.

Parmi ses membres, l’agent blackfury, un colosse en combinaison noire doté d’une force surhumaine, combat sur tous les fronts au côté de sa partenaire l’agent Sky.

Mais l’Alliance du Styx étend son emprise et leurs machinations sont de plus en plus grandes… Mais que faire quand, même l’U.P.O. semble cacher des secrets ?

Dans un univers futuriste, Blackfury dénonce un système corrompu ou la soif de justice surpasse tout.

Entrée libre

Une Bd qui mêle Combat, SF, Super pouvoir, super Héros et enquête

