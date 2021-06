Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Décryptage d’oeuvre : Fenêtre à Tahiti Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

le dimanche 1 août

Laissez-vous raconter une histoire autour de l’œuvre d’Henri Matisse « Fenêtre à Tahiti II », œuvre présente dans la collection du Musée Numérique, lieu incontournable pour découvrir des œuvres en HD de plusieurs musées nationaux et internationaux à la maison Folie Moulins ! _Fenêtre à Tahiti ou Tahiti II, Henri Matisse, huile sur toile, 1952, Musée Départemental Matisse – Le Cateau-Cambrésis._ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet._

Gratuit, réservations conseillées

Gratuit, réservations conseillées

20 minutes pour découvrir tous les secrets d'une oeuvre du Musée numérique ! Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras, Lille

2021-08-01T15:30:00 2021-08-01T16:00:00;2021-08-01T17:00:00 2021-08-01T17:30:00

