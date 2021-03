Lyon Jardin partagé de la Rose de Mermoz Métropole de Lyon Découvrez un petit jardin partagé au coeur de Lyon Mermoz Jardin partagé de la Rose de Mermoz Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Découvrez un petit jardin partagé au coeur de Lyon Mermoz Jardin partagé de la Rose de Mermoz, 4 juin 2021-4 juin 2021, Lyon. Découvrez un petit jardin partagé au coeur de Lyon Mermoz

Jardin partagé de la Rose de Mermoz, le vendredi 4 juin à 09:30 Entrée libre

Venez découvrir ce petit jardin partagé en pied d’immeuble et en plein coeur du quartier Mermoz. Dans ce jardin, on y cultive les graines de la convivialité… Jardin partagé de la Rose de Mermoz 3, rue joseph Chalier 69008 LYON Lyon Mermoz Métropole de Lyon

2021-06-04T09:30:00 2021-06-04T16:00:00

Catégorie d'évènement: Métropole de Lyon
Jardin partagé de la Rose de Mermoz
3, rue joseph Chalier 69008 LYON
Lyon