Erquy Côtes d’Armor L’Association « Le Sloop d’Erquy » propose une opération « Pont Ouvert » les 19 & 20 Juin prochains.

Cette opération s’adresse à tous ceux qui sont intéressés ou curieux de vieux gréements.

