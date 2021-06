Fleury-devant-Douaumont Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont, Meuse Découvrez l’histoire des fortifications de l’Est : frontières mouvantes et systèmes de défense Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Meuse

Découvrez l’histoire des fortifications de l’Est : frontières mouvantes et systèmes de défense Mémorial de Verdun, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Fleury-devant-Douaumont. Découvrez l’histoire des fortifications de l’Est : frontières mouvantes et systèmes de défense

Mémorial de Verdun, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Cette visite guidée présente les évolutions de la fortification et de son utilisation depuis Séré de Rivières jusqu’à la ligne Maginot. La visite guidée est commentée par Nicolas Czubak, conseiller scientifique de l’exposition «On ne passe pas ! Les fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot». Terre de contact entre la France et l’Allemagne, l’Est de la France fut de tout temps une zone de combats traversée par des frontières mouvantes. Pour protéger ces frontières, la construction de fortifications prolifère. Régulièrement attaquées, les fortifications se modernisent pour résister à des moyens de destruction toujours plus puissants. Ce parcours est tracé à partir de l’expérience et des témoignages des hommes au cœur du dispositif de fortification. Il reprend étape par étape leurs évolutions : la conception des ouvrages, la construction, la vie des équipages occupant les forts et leur expérience combattante.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Cette visite guidée présente les évolutions de la fortification et de son utilisation depuis Séré de Rivières jusqu’à la ligne Maginot. Mémorial de Verdun 1 avenue du Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont, Meuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Mémorial de Verdun Adresse 1 avenue du Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont Ville Fleury-devant-Douaumont lieuville Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont