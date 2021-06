Épinal Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal, Vosges Découvrez les trésors renfermés dans cette bibliothèque ! Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Découvrez les trésors renfermés dans cette bibliothèque ! Bibliothèque multimédia intercommunale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Épinal. Découvrez les trésors renfermés dans cette bibliothèque !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque multimédia intercommunale

### Profitez de visites guidées pour découvrir les éléments patrimoniaux de la bibliothèque multimédia intercommunale. La salle des boiseries de la bibliothèque multimédia intercommunale renferme des trésors : des meubles en chêne du XVIIIe siècle classés au titre des Monuments historiques et provenant de l’abbaye de Moyenmoutier, un globe manuscrit et plus de 25 000 livres anciens. Remontez le temps dans un lieu magnifique !

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites le samedi matin à 10h30, le samedi et dimanche après-midi à 14h, 15h, 16h et 17h.

Profitez de visites guidées pour découvrir les éléments patrimoniaux de la bibliothèque multimédia intercommunale. Bibliothèque multimédia intercommunale 48 rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque multimédia intercommunale Adresse 48 rue Saint-Michel, 88000 Épinal Ville Épinal lieuville Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal