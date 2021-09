Saint-Cybard Maison diocésaine Charente, Saint-Cybard Découvrez les secrets d’un écrin de verdure en plein centre-ville ! Maison diocésaine Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Découvrez les secrets d'un écrin de verdure en plein centre-ville ! Maison diocésaine, 16 octobre 2021, Saint-Cybard.

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Maison diocésaine

La Maison diocésaine est une perle architecturale aux pieds des remparts d’Angoulême. Méconnue, c’est l’occasion idéale pour déourvrir le cloître, la salle du trésor ainsi que ses jardins !

Entrée libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Journées nationales de l’architecture Maison diocésaine 226 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:30:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T15:30:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:00:00

