### Une balade au cœur de la ville pour découvrir son patrimoine, c’est ce que vous propose cette exposition. De sucettes en abribus, des cartels géants vous racontent l’histoire des quartiers, du centre-ville jusqu’aux hameaux. L’histoire est enfin accessible à tous ! Liste des emplacements : rue Carrerot, place de la Résistance, place de la Cathédrale, place Saint-Pierre, avenue de la Gare, avenue Alexandre Fleming, rue Ambroise Bordelongue, rue Ampère, boulevard des Pyrénées.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T07:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T07:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T07:00:00 2021-09-19T22:00:00

