En attestent le porche, flanqué de deux tourelles, des bouches à feu, les traces d’un pont-levis et l’existence à l’entrée de la nef de deux percements protégés par des barreaudages pourvus de petits crochets. Quatre peintures murales et une litre funéraire armoiriée témoignent des modes de croyances de l’époque. Classée aux Monuments Historiques, l’Eglise Saint-Pancrace est une construction à vocation spirituelle mais aussi défensive. Église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes Place Gambetta 89400 Migennes Migennes Yonne

