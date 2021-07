Migennes Église du Christ Roi Migennes, Yonne Découvrez l’église du Christ-Roi de Migennes Église du Christ Roi Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Découvrez l'église du Christ-Roi de Migennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Bien qu’inachevé, ce vaisseau de pierre, premier en France à posséder une armature en béton armé, doit vraiment son existence à l’opiniâtreté du curé de Migennes Pierre-Joseph Magne. Baptisée « la Lourdes des Cheminots », cette église est la première au monde dédiée au culte du Christ-Roi. Église du Christ Roi 54 rue Emile Zola 89400 Migennes Migennes Yonne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

