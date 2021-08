Bergerac Musée du Tabac Bergerac, Dordogne Découvrez le quartier Jean Moulin Musée du Tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Découvrez le quartier Jean Moulin Musée du Tabac, 19 septembre 2021, Bergerac. Découvrez le quartier Jean Moulin

Musée du Tabac, le dimanche 19 septembre à 17:30

### Visite du quartier Jean Moulin avec l’architecte Christophe Gubala. Le quartier est riche en histoire ancienne et architecture spécifique. Laissons-nous conter ce panorama urbain en compagnie d’un architecte.

Gratuit. Sur inscription.

Visite du quartier Jean Moulin avec l’architecte Christophe Gubala. Musée du Tabac Rue de l’ancien Pont, 24100 Bergerac Bergerac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Musée du Tabac Adresse Rue de l'ancien Pont, 24100 Bergerac Ville Bergerac lieuville Musée du Tabac Bergerac