### En visite commentée, parcourez ce bel ensemble : château du XVIIIe siècle et parc de 11 hectares alternant bouquets d’arbres remarquables, prairies et plans d’eau. La propriété est une ancienne seigneurie. En 1770 Joseph de Pascalis (Seigneur du Windeck) y construit une maison dans le pur style du XVIIIe siècle français.

Gratuit. Entrée libre. Visite libre et/ou guidée du parc, à pied et sans animaux. Pas de visite du château.

En visite commentée, parcourez ce bel ensemble : château du XVIIIe siècle et parc de 11 hectares alternant bouquets d'arbres remarquables, prairies et plans d'eau. Domaine du windeck 51 rue Principale, 67530 Ottrott Ottrott Bas-Rhin

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

