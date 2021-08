Bar-le-Duc Synagogue Bar-le-Duc, Meuse Découvrez la synagogue de Bar-le-Duc Synagogue Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Découvrez la synagogue de Bar-le-Duc Synagogue, 19 septembre 2021, Bar-le-Duc. Découvrez la synagogue de Bar-le-Duc

le dimanche 19 septembre à Synagogue

### Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la synagogue de Bar-le-Duc exceptionnellement ouverte au public… Des visites guidées de la synagogue de Bar-le-Duc vous sont proposées le dimanche après-midi pour découvrir l’histoire de la communauté juive de Bar-le-Duc, ainsi que l’architecture et le décor de cet édifice religieux qui ouvre rarement ses portes.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la synagogue de Bar-le-Duc exceptionnellement ouverte au public… Synagogue 18 quai Sadi Carnot, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Synagogue Adresse 18 quai Sadi Carnot, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Synagogue Bar-le-Duc