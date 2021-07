Cluny Abbaye de Cluny Cluny, Saône-et-Loire Découvrez la grande abbaye Abbaye de Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Découvrez la grande abbaye Abbaye de Cluny, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Cluny. Découvrez la grande abbaye

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Cluny

Venez découvrir l’abbaye révélée par notre nouveau parcours numérique composé de bornes de réalité augmentée, d’un film 3D ainsi qu’une nouvelle salle d’introduction à la visite. La journée du vendredi est consacrée aux groupes scolaires. L’abbaye de Cluny réaugmentée. Abbaye de Cluny Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

