### Visitez la maison des Compagnons du Devoir de Troyes et ses ateliers pour découvrir notre histoire et les formations que l’on propose. Implantés à Troyes depuis 1974, les Compagnons du Devoir et du Tour de France font partie du patrimoine immatériel en France. Les ateliers permettent de former des jeunes et des adultes à plus de trente fillières de métiers différentes, en apprentissage et en formation continue. Présentation de notre prévôt, Corentin Le Guernic : [[https://youtu.be/QUJpynijYRA](https://youtu.be/QUJpynijYRA)](https://youtu.be/QUJpynijYRA) Contactez la Maison de Troyes et retrouvez sa visite virtuelle : [[https://formezvousautrement.fr/les-maisons/la-maison-de-troyes/](https://formezvousautrement.fr/les-maisons/la-maison-de-troyes/)](https://formezvousautrement.fr/les-maisons/la-maison-de-troyes/) Des Youtubeurs apprennent des métiers chez Les Compagnons du Devoir : [[https://www.youtube.com/watch?v=4wcvosTduTs](https://www.youtube.com/watch?v=4wcvosTduTs)](https://www.youtube.com/watch?v=4wcvosTduTs)

Gratuit. Réservation obligatoire.

Compagnons du Devoir de Troyes 9 rue Marie Curie, 10000 Troyes Troyes Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00