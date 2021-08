Bergerac Musée Costi Bergerac, Dordogne Découvrez Costi, un sculpteur européen Musée Costi Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Découvrez Costi, un sculpteur européen Musée Costi, 18 septembre 2021, Bergerac. Découvrez Costi, un sculpteur européen

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Costi Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique et merveilleux qui renferme les oeuvres sculptées d’un artiste Grec qui a fait don à Bergerac de sa collection remarquable. Musée Costi Rue de la mission, 24100 Bergerac Bergerac La Madeleine Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Musée Costi Adresse Rue de la mission, 24100 Bergerac Ville Bergerac lieuville Musée Costi Bergerac