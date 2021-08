Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bas-Rhin, Bouxwiller Découvrez Adelaïde Hautval : première femme alsacienne reconnue « Juste parmi les nations » Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Pays de Hanau

### Présentation de la nouvelle exposition du musée : « Adelaïde Hautval, Rester Humain ». Adélaïde Hautval est la première femme alsacienne reconnue « Juste parmi les nations », la plus haute distinction de l’État d’Israël. Cette exposition met en exergue l’engagement et le parcours de cette femme, qui est restée fidèle aux valeurs humanistes, malgré les menaces d’emprisonnement. Exposition conçue par l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL), en coordination avec les deux départements alsaciens, dans le cadre du dialogue interreligieux.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

