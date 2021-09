Noisy-le-Sec Maison de l'emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis DECOUVERTE METIER AESH (ACCOMPAGNANT D’ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP) Maison de l’emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

le mercredi 22 septembre à 10:00

DECOUVERTE METIER AESH ———————- ### Vous avez un intérêt pour le travail avec les enfants, vous avez des qualités telles que la patience, l’écoute ? _**Venez découvrir le métier d’AESH, Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap**_ Métier qui peut s’exercer avec le baccalauréat, le DEAES ou avec une expérience d’au moins neuf mois dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ### **Le mercredi 22 septembre à 10 h** A la maison de l’emploi de Noisy le sec, 9 rue Saint-just à Noisy le sec Inscription au **01 83 74 56 40**

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T12:00:00

