Si vous avez envie de découvrir l’envers du décor et comprendre comment fonctionne un train en circulation, rendez-vous sur cet atelier animé par de véritables professionnels du rail.

Durée de l’atelier environ 45 minutes. Inscription obligatoire. Maximum 15 personnes par atelier.

Venez vous installer dans le fauteuil du conducteur à bord d’une cabine de conduite et passer une annonce à bord comme un vrai contrôleur ! Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans L’Éventail Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T16:15:00

