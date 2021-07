Saint-Justin Bastide de Saint-Justin Landes, Saint-Justin Découverte d’une bastide du XIIIe siècle et des églises de quartier Bastide de Saint-Justin Saint-Justin Catégories d’évènement: Landes

### Profitez d’une balade commentée par un guide local pour découvrir les intéressants vestiges de l’histoire tourmentée de la bastide Saint-Justin ! Découvrez sa place bordée d’arcades, son chemin de ronde, son église et sa prison. La visite se prolonge sur les quartiers du village où, exceptionnellement, on poussera les portes des églises de Douzevielle et Saint-Martin-de-Noët pour une découverte commentée.

Gratuit. Rendez-vous à 10h place des Tilleuls.

