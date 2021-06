Auberive Abbaye d'Auberive Auberive, Haute-Marne Découverte d’une abbaye cistercienne Abbaye d’Auberive Auberive Catégories d’évènement: Auberive

Haute-Marne

Découverte d’une abbaye cistercienne Abbaye d’Auberive, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auberive. Découverte d’une abbaye cistercienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye d’Auberive

### L’abbaye cistercienne d’Auberive est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle. Application de visite téléchargeable gratuitement : les audioguides ne sont pas disponibles, nous vous invitons à télécharger l’application « abbaye d’Auberive » sur Google Play et Apple Store / Plan de visite papier à usage unique.

Tarif unique 5€ ; gratuit -12 ans.

L’abbaye cistercienne d’Auberive est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle. Abbaye d’Auberive 1 place de l’Abbaye, 52160 Auberive Auberive Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auberive, Haute-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye d'Auberive Adresse 1 place de l'Abbaye, 52160 Auberive Ville Auberive lieuville Abbaye d'Auberive Auberive