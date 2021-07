Saint-Palais-sur-Mer Bunker de commandement allemand Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-Mer Découverte d’un poste de commandement de la marine allemande Bunker de commandement allemand Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Venez découvrir un poste de commandement allemand, rare vestige des fortifications érigées dans la Forteresse de Royan pendant la Seconde Guerre mondiale ! Ce bunker était nommé poste de commandement de la Marine Artillerie Abteilung 284 et situé sur le point d’appui Stp 13, codé « _Wilhelmshafen »_. L’état-major s’installe dans un abri, rare, de type M152 dès 1943. Venez arpenter les entrailles du bunker depuis lequel **Korvettenkapitän Hermann Haueisen** et son état-major décidait de la marche à suivre au cours de la guerre. A l’extérieur, découvrez une exposition de matériel d’époque ! _L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation si la situation sanitaire se dégrade._

Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite intérieure. Départ toutes les 30 minutes. 15 personnes maximum. Port du masque obligatoire.

