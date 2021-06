Carspach Lycée Sonnenberg Carspach, Haut-Rhin Découverte d’un lieu atypique : ancien centre de cure, nouveau lycée ! Lycée Sonnenberg Carspach Catégories d’évènement: Carspach

Haut-Rhin

Découverte d'un lieu atypique : ancien centre de cure, nouveau lycée ! Lycée Sonnenberg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carspach.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lycée Sonnenberg Gratuit.

Venez visiter librement le magnifique parc et le grand salon de cet ancien institut chargé d’histoire. Lycée Sonnenberg 1 rue du moulin, 68130 Carspach Carspach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

