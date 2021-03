Fressines Le jardin de Pied Pouzin Deux-Sèvres, Fressines Découverte d’un jardin de passionnés Le jardin de Pied Pouzin Fressines Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Le jardin de Pied Pouzin 1 €

La visite est libre, les propriétaires seront présents, disponibles, acceuillants. Achat possible de vivaces d’exceptions. Le jardin de Pied Pouzin 4 b chemin de Pied Pouzin 79370 Fressines Fressines Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

