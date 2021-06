Maisontiers Château de Maisontiers Deux-Sèvres, Maisontiers Découverte d’un château, au-delà des douves ! Château de Maisontiers Maisontiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Découvrez un château exceptionnel entouré de ses douves, appartenant à la même famille depuis seize générations ! L’aile ouest, remodelée par Claude de Montjehan, est la partie la plus ancienne. La plus récente est l’écurie (XIXe siècle). Vous ne manquerez pas de remarquer les impressionnantes douves qui, au nord-est, atteignent 110 mètres de long sur 40 mètres de large.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

