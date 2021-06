Modane Modane Modane, Savoie Découverte du Voketball Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

Découverte du Voketball Modane, 29 juin 2021-29 juin 2021, Modane. Découverte du Voketball 2021-06-29 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-06

Viens découvrir le Voketball, nouveau sport où tu peux jouer à la main et au pied, marquer des paniers comme des buts, tout cela pratiqué par des filles et des garçons ! Inscription à l'Office de Tourisme.

