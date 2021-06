Chanaz Festival des orgues de barbarie Chanaz, Savoie Découverte du patrimoine et festival des orgues de barbaries Festival des orgues de barbarie Chanaz Catégories d’évènement: Chanaz

Au cœur du village médiéval de Chanaz, situé au bord du canal de Savière, venez profiter, le temps d’un weekend, du festival des orgues de barbarie.

Les inscriptions pour les tourneurs d’orgues sont closes. L’entrée au festival dans le village est libre et gratuite.

Découverte d’une quarantaine d’orgues répartis sur vingt lieux différents dans tout le chef-lieu de Chanaz. Festival des orgues de barbarie Place Gianetto 73310 Chanaz Chanaz Savoie

