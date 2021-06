Wattrelos Cimetière de Wattrelos Nord, Wattrelos Découverte du Cimetière de Wattrelos Cimetière de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Découverte du Cimetière de Wattrelos Cimetière de Wattrelos, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Wattrelos. Découverte du Cimetière de Wattrelos

le dimanche 19 septembre à Cimetière de Wattrelos

Au fil des allées du cimetière de Wattrelos, laissez-vous conter quelques anecdotes par notre guide. Il vous présentera également toute la diversité de l’art funéraire et vous livrera les secrets de sa symbolique. RV devant l’entrée du Cimetière, rue de Leers à Wattrelos Réservation obligatoire au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à [[contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)

2€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Découverte du Cimetière de Wattrelos Cimetière de Wattrelos rue de Leers à Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Étiquettes évènement : Autres Lieu Cimetière de Wattrelos Adresse rue de Leers à Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Cimetière de Wattrelos Wattrelos