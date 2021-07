Saint-Abit Bastion Labaddie Pyrénées-Atlantiques, Saint-Abit Découverte du Bastion Labadie Bastion Labaddie Saint-Abit Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

### Venez découvrir l’abbaye laïque du XIVe siècle. Le sieur Domenger connu sous le nom d’Arnaud Guilhem de Saint Avit fut nommé abbé Laïc par le vicomte de Béarn en 1373. Il était l’un des proches chevaliers de Gaston Fébus. Le bastion Labadie annexé à l’église, lui confère la perception de la dîme et autres droits de seigneurie. Un atelier aquarelle est aussi proposé au cours de la visite.

Gratuit. Visites toutes les heures.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

