2022-12-04

Haute-Loire Initiation aux secrets de la vannerie sauvages. Découverte combinée de la nature et des techniques de vannerie avec des plantes sauvages dans une ambiance conviviale et détendue. Chaque participant crée une corbeille, un panier. marine.schmitt@passeuse-de-nature.fr +33 6 63 06 56 29 gîte Martin Martin Raucoules

