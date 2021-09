Châteauponsac Saint Amand Magnazeix Châteauponsac, Haute-Vienne Découverte des richesses naturelles d’une zone rurale Saint Amand Magnazeix Châteauponsac Catégories d’évènement: Châteauponsac

Saint Amand Magnazeix, le samedi 25 septembre à 14:00 Gratuit

Il s’agira de découvrir au fil de l’eau des richesses insoupçonnées d’un coin de campagne Limousine. Saint Amand Magnazeix 87290 Châteauponsac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T17:00:00

