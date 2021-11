DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE Maison de l’emploi Noisy le Sec, 18 novembre 2021, Noisy-le-Sec.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE ——————————————- _28 000 enfants naissent chaque année en Seine Saint Denis. Les besoins en mode de garde sont immenses et insuffisamment satisfaits._ _Malgré les efforts des collectivités, le taux de couverture des modes de gardes est de 32% dans le 93 contre 58% au niveau national et 75% à Paris._ _D’autre part, le départ massif à la retraite des professionnel.le.s du secteur et le déficit de personnel disponible nous porte dans une conjoncture forte de dynamique d’emploi._ _L’Association Le Pôpe, Pôle Petite Enfance, soutenu et financé par la CAF, Est Ensemble et Plaine Commune intervient pour susciter des vocations._ ### Réunion d’information ### Découverte Métiers de la Petite Enfance ### Jeudi 18 novembre à 14h **à la Maison de l’emploi de Noisy le sec** **9 rue Saint Just** **Inscription obligatoire** **au 01 83 74 56 40** **Le déroulement de cette intervention :** un temps d’échange avec les participant.e.s pour partir de leurs connaissances dans ce domaine un état des lieux des métiers petite enfance permettra de distinguer l’accueil individuel de l’accueil collectif, les conditions de travail, les salaires, les parcours et diplômes des différents métiers requis, les compétences indispensables, les avantages et inconvénients… un focus sur les auxiliaires parentales (garde à domicile), assistant.e maternel.le et emplois du CAP Petite Enfance L’animation de ces réunions étant réalisée par une ancienne animatrice de centre de loisirs, assistante maternelle et créatrice de MAM, les participant.e.s bénéficient d’un retour d’expérience direct.

