### Découverte des métiers d’art sous le marché couvert : ateliers, démonstrations et exposition. Découverte des métiers d’art – Marché couvert – 10h/18h * Ateliers et démonstration de différents métiers d’art : Sculpteurs sur bois, sur pierre – Couturier – Bijoutier – Fabricants d’objets papier/carton/bois/textile – Ferronnier/Forgeron – Tisserand – Restaurateurs de documents graphiques – Tourneur sur bois – Tapissier – Maroquinier – Maître verrier – Relieur. * Exposition « Inspirations » d’Aline Pallaro, sculptrice/plasticienne, élue Charentais de l’année 2020 dans la catégorie « Créatifs ». Balade patrimoniale – Départ du marché couvert – 15h30 * Avec le Pays d’art et d’histoire de la Communauté de communes Charente-Limousine. * Thème : « Confolens, ses artisans et ses métiers d’art. * Pauses musicales pendant la balade.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

