Découverte des mammifères de nos régions —————————————- ### Le 12 DÉC. à 14:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil [RESERVER EN LIGNE](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMFlPRVg1WTRGMEFMRlVERlQ0QU01MTUxNCQlQCNjPTEkJUAjdD1n) Mais qui se cache dans nos bois, forêts ou prairies ? Ils sont nombreux les mammifères qui nous entourent. Partons à leur découverte, apprenons à les reconnaître et à les suivre à la trace ! A partir de 4 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T16:30:00

