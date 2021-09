Découverte des gestes liés au travail de l’argile Nogent-le-Rotrou, 25 septembre 2021, Nogent-le-Rotrou.

17 EUR 17 17 Découvrez les gestes liés au travail de l’argile et la technique de façonnage d’un récipient : travail dans la masse et travail aux colombins ou, pour les plus ambitieux, travail à la plaque. Participation 15€ + 2€ si vous souhaitez repartir avec votre production.

contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90

le circonflexe

