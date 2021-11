Arles Chemin de la Verrerie,Arles Arles, Bouches-du-Rhône Découverte de l’outil do•doc Chemin de la Verrerie,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Envie de faire connaître les activités de votre association ? de documenter un projet de groupe ou une sortie en famille ? de montrer une recette de cuisine à vos amis ? Et tout ça avec des photos, des vidéos, du texte, du son ? C’est possible ! Grâce à do·doc (prononcer « doudoc ») ? Un petit outil simple et accessible à tou.te.s qui permet de laisser libre court à sa créativité? Pas besoin d’avoir des connaissances avancées en informatique pour s’en servir ! Il suffit de se laisser guider par les conseils de Florine Vanorlé ? >> tout public dès 15 ans pas de connaissances avancées nécessaires en informatique >> L’atelier est gratuit pour les adhérent.e.s du tiers-lieu (adhésion annuelle libre à partir de 1€, en ligne ou sur place le jour J). >> ? Matériel nécessaire : ordinateur portable ou tablette Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, du matériel peut être prêté >> il suffit de le signaler en s’inscrivant ou par courrier ([[contact@tierslieuarles.fr](mailto:contact@tierslieuarles.fr)](mailto:contact@tierslieuarles.fr))

