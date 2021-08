Ammerschwihr Église Saint-Martin Ammerschwihr, Haut-Rhin Découverte de l’orgue Rinckenbach Église Saint-Martin Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

### Découvrez l’orgue Rinckenbach d’Ammerschwihr, fleuron de la célèbre manufacture d’orgues qui a rayonné dans toute l’Alsace, fin XIXe début XXe siècle. Entièrement rénové en 2016, l’orgue Rinckenbach d’Ammerschwihr est le fleuron de la grande lignée des Rinckenbach, facteurs d’orgues de la manufacture éponyme, installée à Ammerschwihr jusqu’en 1945. À découvrir absolument !

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin Place de l'Abbé Ignace Simonis, 68770 Ammerschwihr Ammerschwihr Haut-Rhin

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

