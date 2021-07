Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Découverte de l’ordinateur Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Découverte de l’ordinateur Médiathèque José Cabanis, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Toulouse. Découverte de l’ordinateur

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 8 septembre à 17:00

Mercredi 8 septembre de 17h à 18h30 Découverte de l’ordinateur Modalités d’accès Niveau : Débutant Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis. Nombre de places ouvertes : 6 Mercredi 8 septembre de 17h à 18h30 Découverte de l’ordinateur Modalités d’accès Niveau : Débutant Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis. Nombre de places ouvertes : 6 Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T17:00:00 2021-09-08T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse