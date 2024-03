Découverte de l’installation immersive « En Amour », visite dédiée aux relais du champ social. Cité de la Musique – Philharmonie de Paris Paris, jeudi 28 mars 2024.

Découverte de l’installation immersive « En Amour », visite dédiée aux relais du champ social. Cette formation vous propose de découvrir l’installation immersive « En Amour » par Adrien M & Claire B en vue d’une visite avec un groupe. Jeudi 28 mars, 13h45 Cité de la Musique – Philharmonie de Paris Formation gratuite pour les relais du champ social dans la limite des places disponibles.

Cette formation dédiée aux relais du champ social vous offre la possibilité d’échanger avec notre équipe, de découvrir nos offres d’activités et d’appréhender l’installation en vue d’une visites avec un groupe. Situé au coeur de l’installation En Amour, le public déambule, pieds nus, dans un environnement sensible et réactif, il modifie les images par sa présence et son mouvement.

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France 01 44 84 89 24 https://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/relais-du-champ-social Lieu dédié à la transmission de la musique sous toutes ses formes, la Philharmonie de Paris s'engage aux côtés des professionnels et bénévoles du champ social afin d'améliorer l'accès à ses offres culturelles à tous les publics.

À travers trois salles de concert, un Musée de la musique et des expositions temporaires, des espaces d’ateliers de pratique musicale, une Médiathèque et l’espace de la Philharmonie des enfants, l’établissement offre aux enfants et aux adultes, les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier à une pratique artistique et de découvrir ou d’enrichir leurs connaissances musicales. Métro : Métro ligne 5 Tramway : T3b, station Porte de Pantin Bus : Bus 75, 151, N 13, N 140

