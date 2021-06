Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel Erquy, 26 juin 2021-26 juin 2021, Erquy. Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel 2021-06-26 14:00:00 – 2021-06-26 16:00:00

Erquy Côtes d’Armor Permanence des membres de l’association de la chapelle Saint-Michel. Entrée libre.

Pour votre sécurité, il est indispensable de respecter les horaires quotidiens de passage affichés. Les conditions de visite sont liées aux règles sanitaires en cours que les visiteurs doivent respecter (à l’appréciation de la personne responsable).

