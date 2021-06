Île-Tudy Île-Tudy Finistère, Île-Tudy Découverte de l’estran Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Découverte de l’estran Île-Tudy, 24 juin 2021-24 juin 2021, Île-Tudy. Découverte de l’estran 2021-06-24 09:30:00 – 2021-06-24 12:00:00 Cale américaine 48 avenue de Bretagne

Île-Tudy Finistère La pêche à pied de loisir. Pratiques et coutumes locales, découverte des espèces, Histoire de l’Île-Tudy autour de la pêche à pied. Une balade sur l’estran avec Yves Teurtroy. 9 personnes maxi, port du masque obligatoire. Inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme. s.hure@destination-paysbigouden.bzh +33 2 98 98 47 12 La pêche à pied de loisir. Pratiques et coutumes locales, découverte des espèces, Histoire de l’Île-Tudy autour de la pêche à pied. Une balade sur l’estran avec Yves Teurtroy. 9 personnes maxi, port du masque obligatoire. Inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île-Tudy Adresse Cale américaine 48 avenue de Bretagne Ville Île-Tudy lieuville 47.84685#-4.16897