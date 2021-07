Découverte de l’environnement en bord de mer Colonie Ste Marie, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts.

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Colonie Ste Marie

**PLACE AUX APPRENTIS** ÂGE : 6 – 7 ANS ARTISTES EN HERBE L’univers du cirque s’ouvre à toi ! Apprentissage du jonglage, de l’équilibre et pourquoi pas des clowneries. Viens développer ou apprendre de nouveaux talents artistiques avec tes nouveaux compagnons de jeux. Baignade, exploration de la nature et bonnes camaraderies sont aussi au rendez-vous. Bonus : Construire sa bourrine ÂGE : 8 – 10 ANS APPRENTIS MITRONS ET MARMITONS Tu aimes mélanger les saveurs et tu as un goût prononcé pour les bonnes choses ? Ce camp est fait pour toi ! Viens découvrir des recettes faciles mais savoureuses, apprendre à faire du pain, des desserts … Tu pourras aussi profiter de la plage, des veillées avec tes nouveaux amis et du cadre naturel de la colonie pour explorer et vivre des aventures palpitantes. Bonus : Découverte du surf ÂGE : 11 – 13 ANS MÉTÉO’LAB Avec ce que nous ont légué nos ancêtres, apprends à utiliser la nature pour connaître la météo et les changements climatiques. Au programme, construis ta propre station météorologique, viens te baigner et profite de la plage et de sorties entre amis pour un séjour ensoleillé. Bonus : Accrobranche

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



