Sampzon

Découverte de l’Eglise St Martin de Sampzon Sampzon, 18 septembre 2021, Sampzon. Découverte de l’Eglise St Martin de Sampzon 2021-09-18 – 2021-09-18 Parvis Eglise St Martin 86, Le rocher

Sampzon Ardêche Sampzon Avec l’association ” Sampzon, entre Roches et Rivières”, venez découvrir cette petite église perchée sur l’éperon rocheux de Sampzon duquel vous aurez un panorama à 360°

Visite libre de 10h-12h / 14h-18h, guidée à 15h et 17h contact@sampzon.fr +33 4 75 39 62 71 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Sampzon Autres Lieu Sampzon Adresse Parvis Eglise St Martin 86, Le rocher Ville Sampzon lieuville 44.41721#4.33488