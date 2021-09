Craponne-sur-Arzon Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Découverte de l’église Saint-Caprais de Craponne, son évolution architecturale de la chapelle castrale à l’église actuelle Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Découverte de l’église Saint-Caprais de Craponne, son évolution architecturale de la chapelle castrale à l’église actuelle Place Croix de Mission, 17 octobre 2021, Craponne-sur-Arzon. Découverte de l’église Saint-Caprais de Craponne, son évolution architecturale de la chapelle castrale à l’église actuelle

Place Croix de Mission, le dimanche 17 octobre à 15:00

Visite guidée de l’église Saint Caprais de Craponne, son évolution architecturale de la chapelle castrale à l’édifice actuel.

Participation libre.

Journées nationales de l’architecture Place Croix de Mission 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Place Croix de Mission Adresse 43500 Craponne-sur-Arzon Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon