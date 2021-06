Saint-Vallier-de-Thiey Souterroscope de Baume Obscure Alpes-Maritimes, Saint-Vallier-de-Thiey Découverte de la Spéléologie : Petits Avens de Saint Vallier de Thiey et Baume Obscure Souterroscope de Baume Obscure Saint-Vallier-de-Thiey Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme : sous l’égide de la Fédération Française de Spéléologie , avec l’aide du Souterroscope de Baume Obscure , de l’association Lou Païs, et de bien d’autres (Mairie, Communauté d’Agglomérations), les spéléologues du Spéléo-Club-Garagalh vous ferons découvrir la Spéléologie en vous faisant visiter des petits avens sur la commune de Saint Vallier de Thiey ( déplacement en minibus et voitures personnelles) et dans une partie non aménagée de la Grotte touristique de Baume Obscure.

Entré libre, Masque de protection obligatoire, participation aux frais ou dons à l’appréciation et à la discrétion des participants

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie , osez l’aventure . Encadrez par des spéléologues bénévoles à l’occasion des Journées Nationales de la Spéléologies et du Canyonisme Souterroscope de Baume Obscure 1220 Chemin de Sainte Anne . 06460 Saint Vallier de Thiey Saint-Vallier-de-Thiey Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T17:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T17:00:00

