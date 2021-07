Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Découverte de la réalité virtuelle Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Découverte de la réalité virtuelle Atelier Numérique, 20 octobre 2021, Versailles. Découverte de la réalité virtuelle

Atelier Numérique, le mercredi 20 octobre à 13:30

Viens découvrir l’univers de la réalité virtuelle à travers les jeux vidéo Tétris, Gran Turismo et Lapins crétins.

Sur inscription. Créneaux de 20 minutes par personne.

Viens découvrir l’univers de la réalité virtuelle à travers les jeux vidéo Tétris, Gran Turismo et Lapins crétins. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Atelier Numérique Adresse 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Atelier Numérique Versailles