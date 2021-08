Découverte autour du champagne : les dégustations mesniloises Clos Saint-Vincent, 17 septembre 2021, Le Mesnil-sur-Oger.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Clos Saint-Vincent

### Venez découvrir un endroit propice à la convivialité et aux dégustations de Champagne ! **Au programme :** * Découverte de notre village et de son Clos des senteurs : le clos Saint-Vincent, en périphérie du clos Krug. * Découverte du travail et de l’histoire du village à travers le vignoble et sa confrérie Saint-Vincent, des Champagnes de Créateurs. * Dégustation et ouverture à la visite des vignerons partenaires et de leurs exploitations.

Accès libre au clos Saint Vincent, dégustation à 5€.

Clos Saint-Vincent Bourg, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Marne



