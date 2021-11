ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt Déconstruction et reconstruction de jouets La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le dimanche 12 décembre à 14:00

Dimanche 12 décembre de 14h à 17h Parents/enfants, à partir de 10 ans Quand on pense Noel, on pense JOUETS ! Amenez vos anciens compagnons de jeu abandonnés, oubliés, cassés pour en créer de nouveaux. En les démontant et en réutilisant leurs différentes parties, plongez-vous dans une démarche amusante et inattendue, mais aussi engagée et accessible. A vous de relever ce défi ! Découvrez tout le programme du Noël décalé de La Commanderie > ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Noël décalé de La Commanderie Avec l’association Traces La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

