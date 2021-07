Décollage imminent – w/ Planète 51 Le Chapiteau, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Marseille.

Décollage imminent – w/ Planète 51

Le Chapiteau, le vendredi 30 juillet à 18:00

Décollage imminent ! Les spationautes de la Planète 51 s’apprêtent à vous embarquer auprès de leur nouvelle mission spatiale en partance du Chapiteau. Munissez-vous de votre passeport intergalactique et de votre plus belle combinaison de cosmonaute, car ça va secouer ! LINE UP : TBA Le set s’arrête à 01h30 . Le Chapiteau ferme à 02h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EARLY : 6€ + frais de loc NORMAL : 8€ + frais de loc SUR PLACE : 10€ BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2crmkyvd](https://tinyurl.com/2crmkyvd) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité, et ce dès 11 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€ en pré-vente / 10€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



