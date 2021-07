DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 20 août 2021-20 août 2021, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-20 22:00:00

Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire

19h : JE SUIS L’AUTRE – Cie Ergatica – La Page :

Un spectacle empli d’humour et de poésie qui vous emportera dans une valse, celle de la vie à contretemps de toutes celles et ceux qui en arrivent à s’oublier, un peu, beaucoup, toujours avec respect et tendresse pour l’Autre aimé(e).

Théâtre tout public.

Avec Yvonnick Berland, Claudine Lacroutz

Mise en scène : Vaulerin Hugues

Musique : Olivier Messager

Accessoires : Myriam Bondu

Chorégraphie : Cie Asylum

22h : JOUR DE FETE – Cabaret swing

Chargé de peps et de bonne humeur, ce trio pioche joyeusement dans le répertoire de la chanson française, et sème son grain de folie dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.

Avec Corentin Rotureau, Lit Tle Marqué, François Saumonneau

Mise en scène : Laurent Cailleton

Prix libre à partir de 5 euros

Gratuit – de 16 ans

Buvette et restauration sur place.

Festival créé en 2020, à l’initiative d’un collectif d’artistes et de techniciens professionnels ingrando-fresnois, ce festival de spectacles, en circuit court, s’inscrit dans un esprit de solidarité, d’échange et de partage !

decalonslatonnelle@gmail.com +33 6 85 51 26 76

19h : JE SUIS L’AUTRE – Cie Ergatica – La Page :

Un spectacle empli d’humour et de poésie qui vous emportera dans une valse, celle de la vie à contretemps de toutes celles et ceux qui en arrivent à s’oublier, un peu, beaucoup, toujours avec respect et tendresse pour l’Autre aimé(e).

Théâtre tout public.

Avec Yvonnick Berland, Claudine Lacroutz

Mise en scène : Vaulerin Hugues

Musique : Olivier Messager

Accessoires : Myriam Bondu

Chorégraphie : Cie Asylum

22h : JOUR DE FETE – Cabaret swing

Chargé de peps et de bonne humeur, ce trio pioche joyeusement dans le répertoire de la chanson française, et sème son grain de folie dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.

Avec Corentin Rotureau, Lit Tle Marqué, François Saumonneau

Mise en scène : Laurent Cailleton

Prix libre à partir de 5 euros

Gratuit – de 16 ans

Buvette et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par